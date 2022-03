"Fii avocat in scoala ta". Avocati din Baroul Brasov vor participa la activitati de educatie juridica in scoli din judet

Baroul Brasov a pregatit proiectul national UNBR, "Fii avocat in scoala ta", organizat si desfasurat in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Ministerul Justitiei.Proiectul "Fii avocat in scoala ta" - Campanie de responsabilitate sociala, are ca scop constientizarea, in randul elevilor si tinerilor, a importantei cunoasterii drepturilor si obligatiilor acestora, dar si a respectarii legii, precum si a consecintelor negative pe care nerespectarea legii le poate avea asupra lor, toate ... citeste toata stirea