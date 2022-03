,,Fii avocat in scoala ta!", proiect al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania destinat elevilor din scoli

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania implementeaza in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Ministerul Justitiei proiectul national intitulat "Fii avocat in scoala ta!". Acest proiect are ca scop constientizarea, in randul elevilor si tinerilor, a importantei cunoasterii drepturilor si obligatiilor acestora, dar si a respectarii legii, precum si a consecintelor negative pe care nerespectarea legii le poate avea asupra lor, toate acestea si in contextul cresterii alarmante a fenomenului ... citeste toata stirea