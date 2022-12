Parohia Bartolomeu Nord din Brasov a organizat in Postul Craciunului a 15-a editie a campaniei umanitare numita: "Fii bucuria mea - Brasovul e aproape". "De data aceasta, formatul a fost diferit, pentru ca nu am mai dus cutii cu cadouri, cu daruri diverse, ci am vrut ca fiecare copil sa primeasca o haina de iarna noua. Am pus anuntul pe internet si oamenii de suflet din Parohie, dar si din alte parti s-au mobilizat si au contribuit la realizarea acestei actiuni. Valoarea medie a fiecarei haine ... citeste toata stirea