Fii ca ei: dupa 1 an, au ajuns jandarmi la Brasov

Trei tineri (foto) au ales, in vara anului trecut sa intre in familia Jandarmeriei Romane, iar de joi, 9 mai, sunt parte din echipa Gruparii de Jandarmi Mobile Brasov, fiind absolventi ai scolilor de Subofiteri de Jandarmi, promotia aprilie 2024."De altfel, pana pe data de 14 mai, Gruparea de Jandarmi Mobila *Burebista* Brasov desfasoara o noua campanie de recrutare pentru cei care isi doresc sa urmeze o cariera militara in Jandarmeria Romana", transmite plutonier major Cojocaru Alexandra,