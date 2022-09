"Fii ca Nea Costica!"

Politia Romana a facut si miercuri o "transmisie live" pe Facebook cu exemple "de luat aminte". De aceasta data, speta transpusa in "scenariu" a fost cea a unui pensionar in varsta de 80 de ani din Prahova, care si-a dat seama ca urmeaza sa fie inselat, asa ca a organizat un "flagrant" in urma carora hotii au fost prinsi."Ce i-a copt-o nea Costica!Povestire demna de citit, asa ca acordati-i un moment din timpul vostru.Se intampla ieri, pe cand nea Costica, la splendida varsta de 80 de ani, ... citeste toata stirea