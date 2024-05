Filarmonica va fi de 1 Iunie la Zoo Brasov, cu "Carnavalul Animalelor"

Filarmonica Brasov a pregatit trei evenimente speciale dedicate copiilor, cu prilejul Zilei Internationale a Copilului. Primul are loc in 30 mai, cand va avea loc traditionalul Concert Simfonic, sub bagheta dirijorului invitat Paul Hoskins din Londra. Concertul va aduce pe scena 10 copii de la Liceul Vocational de Muzica "Tudor Ciortea" si 3 copii invitati din Marea Britanie de la Purcell School. Tinerii muzicieni vor interpreta piese de Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr ... citește toată știrea