Filmat cand a batut doi soti pe strada, acum e in arest, 30 de zile

Un brasovean de 52 de ani si-a petrecut noaptea in arestul Politiei, dupa ce a agresat un barbat si l-a amenintat atat pe acesta, cat si pe sotia acestuia. Agresiunea a fost filmata si a aparut pe retelele sociale, iar politistii de la Sectia 3 Brasov efectueaza, acum, cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "lovirea sau alte violente" si "amenintarea" (2 fapte)."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data de 8 august 2022, un barbat ... citeste toata stirea