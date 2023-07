Film adus in dar cinefililor mici si mari, in Cetatea medievala Marienburg, este propunerea pe care v-o fac cei de la Feldioara, pentru al treilea an, in perioada 28-30 iulie.Festivalul, debutat in anul 2021, se afla anul acesta la cea de-a III-a editie. FilmeDar aduce, asa cum spune si numele sau, Filmul in Dar publicului spectator, insotindu-l cu Povestea frumos spusa de invitatii speciali care il insotesc.Irina Margareta Nistor - critic de film, face selectia si prezinta cu farmec si ... citeste toata stirea