FilmeDar, in Cetatea medievala de la Feldioara

Festivalul FilmeDar, eveniment sustinut de NewsBV.ro, revine in Cetatea medievala de la Feldioara.Cetatea Feldioara - Marienburg va gazdui, in perioada 22-24 iulie 2022, cea de-a doua editie a festivalului FilmeDar, Istorie, traditii, cultura, "Filme-n dar, dar si poveste".Organizat de Primaria Comunei Feldioara si produs de Asociatia Artis, festivalul va aduce in atentia spectatorilor din Feldioara proiectii speciale si invitati de seama.Pentru al doilea an consecutiv, festivalul va ... citeste toata stirea