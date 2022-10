Filmul ,,Alta Venetie" va fi prezentat la Venetia, Italia. Documentarul, realizat cu sprijinul Mariei Baboia, reda viata satului Venetia de Sus

Un film despre satul Venetia de Sus din comuna Parau va fi prezentat la Venetia, Italia, in 6 octombrie 2022, la Palazzo Grassi. Realizatorul filmului, Elia Romanelli, a finalizat astfel un proiect conceput in 2016 cu filmarile realizate in anul 2018 de o echipa a RAI 1 in satul Venetia de Sus. Documentarul intitulat ,,Alta Venetie" s-a concretizat cu sprijinul unei localnice din sat, Maria Boboia, care a crezut in acest proiect. Echipa RAI 1 a filmat in satul Venetia de Sus in fiecare anotimp ... citeste toata stirea