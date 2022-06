Filmul "Imaculat", premiat la Festivalul de Film de la Venetia, in curand, la Brasov

Filmul "Imaculat", premiat in 2021 la Festivalul International de Film de la Venetia cu trei mari premii, ajunge in curand la Brasov. "Imaculat" poate fi vizionat vineri, 8 iulie, intr-o proiectie unica, la Bastionul Artistilor, in prezenta echipei de filmare, de la ora 21:00.Pelicula, in regia Monicai Stan si a lui George Chiper-Lillemark, asaza in fata cinefililor o imbinare puternica intre imagine si cuvant. O drama psihologica, in care personajul principal ajunge sa fie acaparat, subjugat, ... citeste toata stirea