Filmul "Oameni de treaba", avanpremiera la Brasov, in 23 noiembrie

"Oameni de treaba", comedia neagra regizata de Paul Negoescu, are premiera in cinematografele din Romania vineri, 25 noiembrie, fiind distribuita de Bold Film Studio. Din 23 noiembrie, echipa filmului merge in mai multe orase din Romania pentru a-si intalni spectatorii: Bucuresti, Bacau, Botosani, Brasov, Cluj, Iasi, Focsani si Piatra Neamt. In Brasov, pelicula va avea o proiectie speciala in 23 noiembrie, de la 18.30, la cinematograful mall-ului din centrul civic, in prezenta echipei filmului. ... citeste toata stirea