"Mai puternice decat traumele / Bigger than trauma", in regia cineastei croate Vedrana Pribacic, si "Intre revolutii / Between revolutions", in regia lui Vlad Petri. Sunt peliculele care au castigat ex aequo Premiul juriului de profesionisti al competitiei de film documentar FFIR 2023 si cel al juriului de liceeni. Premiul publicului a revenit filmul rus "Foamete / Famine", regizat de Tatyana Sorokina.A 15-a editie a Festivalului de Film si Istorii Rasnov s-a incheiat duminica, 27 august, cu ... citeste toata stirea