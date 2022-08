Filmul si istoria, in sarbatoare la Rasnov

Evenimente numeroase, extrem de interesante si in mai multe localitati din judet au loc in acest an, la cea de a XIV-a editie a Festivalului de Film si Istorii de la Rasnov, care a avut deschiderea oficiala sambata, 20 august, si isi asteapta oaspetii zilnic, pana pe 4 septembrie. Orasul statiune brasovean ii intampina pe localnici si pe turisti, pe langa obisnuitele filme istorice, cu dezbateri, ateliere diverse, piese de teatru si multe alte activitati care atrag un public numeros.In prima ... citeste toata stirea