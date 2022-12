Filtre de duminica in tot orasul

In cursul zilei de duminica, 4 decembrie, in intervalul orar 11.00 - 13.00, politistii de la toate cele 5 sectii din Brasov au organizat razii comune cu politistii locali, pe raza municipiului Brasov. "Activitatile au fost desfasurate publica in zonele unde se produc frecvent aglomerari de persoane si pe principalele artere din municipiul Brasov, fiind instituite filtre rutiere pentru verificarea respectarii de catre conducatorii auto a prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe ... citeste toata stirea