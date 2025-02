Filtre la zebre: 9 soferi, 19 pietoni

Joi, 30 ianuarie, Politia Municipiului Brasov a organizat o noua razie la trecerile de pietoni, in zonele identificate cu risc crescut de accident.Pentru neregulile constatate, in intervalele orare in care s-a actionat, politistii au identificat 58 de abateri rutiere, dintre acestea 19 situatii au fost reprezentate de persoane care s-au angajat in traversarea neregulamentara a strazii. Au fost amendati si 9 soferi, ... citește toată știrea