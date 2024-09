Filtru in trafic pentru carausii de lemne

Vineri, 27 septembrie, in urma unui control efectuat in trafic de politistii de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, pe DN 11, in localitatea Lunca Calnicului, a fost oprit pentru control un ansamblu de autovehicule care transporta material lemnos pentru o societate comerciala din judetul Neamt, cu punct de descarcare la o alta societate de profil din judetul Brasov.In urma verificarilor efectuate prin intermediul platformei SUMAL 2.0, s-a constatat ca transportul se ... citește toată știrea