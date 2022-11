Politistii din cadrul Politiei Municipiului Sacele au desfasurat, duminica, 31 octombrie, o actiune care a vizat "depistarea si tragerea la raspundere a conducatorilor de vehicule aflati sub influenta alcoolului". Potrivit raportului ulterior de control, s-a prins un singur "inculpat". Astfel, in jurul orei 8.50, cadrele de politie au oprit un autoturism condus de un barbat, in ... citeste toata stirea