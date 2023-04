Acesta va fi ultimul weekend din sezon in care se va mai putea schia in Poiana Brasov, dupa cum au anuntat autoritatile locale. Primaria Municipiului Brasov a anuntat ca sezonul de schi se incheie oficial duminica, astfel ca toti cei care doresc sa se mai bucure cateva zile de sporturi de iarna practicate in statiunea montana din centrul tarii o mai pot face doar de vineri pana duminica. Mai exact, Primaria Brasov spune ca iubitorii sporturilor de iarna se mai pot bucura de zapada din partea ... citeste toata stirea