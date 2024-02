Finalista surpriza in Cupa Spaniei

Mallorca a invins-o, marti, in deplasare, scor 5-4 la lovituri de departajare, pe Real Sociedad, si s-a calificat in finala competitiei. In prima mansa, scorul a fost 0-0, iar in retur, dupa 120 de minute, a fost 1-1.Gazdele de la Real Sociedad au ratat un penalty pe Reale Arena, chiar in ultimele minute ale primei reprize, prin Brais Mendez, in minutul 45+1, portarul Greif reusind sa respinga. Imediat dupa pauza, Gonzalez a deschis scorul pentru Mallorca, in minutul 50, insa Oyarzabal a ... citește toată știrea