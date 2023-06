Greva angajatilor din Educatie, declansata in 22 mai, este suspendata. Cel putin asa au anuntat luni, 12 iunie, liderii marilor federatii sindicale din Educatie. Suspendarea este insa conditionata. "In situatia in care in textul noii legi a salarizarii nu se vor aplica principiile cuprinse in ordonanta de urgenta, greva va fi reluata", au mai transmis acestia.Conditia a fost adoptarea unei ordonante de urgenta care sa prevada faptul ca salariul debutantului va fi cat cel mediu pe economie si ... citeste toata stirea