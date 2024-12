Financial Times: Cum au patruns influencerii sprijiniti de Rusia in alegerile din Romania

Potrivit unor rapoarte ale serviciilor de informatii romane si potrivit declaratiilor unor oficiali din Moldova, campania de influentare, sprijinita de Rusia, care a facut ca Romania sa anuleze rezultatul alegerilor prezidentiale, aminteste niste operatiuni care, in acest an, s-au semnalat in Moldova si in alte tari, scrie Financial Times citat de Rador Radio Romania.Saptamana trecuta, Curtea Constitutionala din Romania a luat o decizie fara precedent, anuland victoria lui Calin Georgescu in ... citește toată știrea