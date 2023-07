Universitatea Transilvania din Brasov are alocata o finantare de 1,2 milioane de euro, ca membra a Consortiului UNITA, din acest an, cu drepturi depline. Din aceasta pozitie, Universitatea brasoveana isi va continua activitatea pana in 2027, contribuind la strategia de reconfigurare a invatamantului superior in Uniunea Europeana. UNITA este o alianta de universitati din zone montane sau aflate la granita teritoriului national, care au in comun si faptul ca sunt plasate in arii geografice in ... citeste toata stirea