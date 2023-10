Ministerul Sanatatii a realizat un nou program de actiuni prioritare, prin care urmeaza sa aloce finantare directa pentru neuroreabilitarea timpurie a pacientilor cu accidente vasculare cerebrale acute in sectiile de neurologie (AP-AVC-REAB). Deocamdata, Ministerul a publicat in transparenta decizionala ordinal. AP-AVC-REAB este un program complex de neuroreabilitare care ajuta pacientii sa-si recastige functionalitatea, imbunatatindu-si calitatea vietii dupa un AVC. "Romania are inca o ... citeste toata stirea