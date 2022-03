Finantarea investitiilor din comuna Beclean depinde de numarul de persoane. 15% dintre sateni au buletine la Fagaras. Apelul primarului

Primarul comunei cere satenilor sa isi faca buletinele de identitate la adresele la care locuiesc si nu in alte localitati15% dintre sateni au buletine la Fagaras, cei mai multi fiind din Hurez si BecleanComuna Beclean se confrunta cu o depopulare in ultimii ani. Si nu este vorba despre o scadere naturala sau de migratia externa ci de faptul ca multi localnici, care desi locuiesc in satele comunei, sunt inregistrati in municipiul Fagaras sau alte orase. Aceasta situatie creeaza probleme ... citeste toata stirea