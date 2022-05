Finlanda, la Brasov: Teme putine, multe activitati practice si metode de predare neconventionale

Invatamant gratuit, profesori bine pregatiti, teme putine, multe activitati practice si metode de predare neconventionale. Asa poate fi descris sistemul de invatamant finlandez, recunoscut in toata lumea pentru eficienta lui.Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, vrea sa aduca in orasul pe care il administreaza sistemul de invatamant finlandez, in acest scop el incheind un parteneriat cu o universitate din Finlanda, pentru "a implementa metodele de predare finlandeze in curricula ... citeste toata stirea