Firea: In ultimele 9 luni s-au inregistrat 66.000 de interventii ale politiei in cazuri de violenta domestica

Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma, miercuri, ca in ultimele 9 luni s-au inregistrat 66.000 de interventii ale politiei in cazuri de violenta domestica, jumatate dintre ele in mediul rural.In 41.000 de cazuri vorbim de fapte penale si au fost emise peste 15.000 de ordine de protectie, mai spune ministrul, care arata ca peste 5.000 de victime ale violentei domestice au primit, pana acum, gazduire, consiliere vocationala si terapie prin grupuri de suport, in cele 42 de locuinte protejate ... citeste toata stirea