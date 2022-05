Firea: Programul de fertilizare in vitro este finalizat si va deveni functional dupa rectificarea bugetara

Programul de fertilizare in vitro (FIV) destinat cuplurilor infertile va intra "foarte curand" in sedinta de Guvern si va deveni functional dupa rectificarea bugetara din aceasta vara, a anuntat Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, in cadrul dezbaterii "15 milioane de romani in 2050. Ce sanse mai are Romania sa evite implozia demografica", organizata de Sierra Quadrant."Proiectul nostru (privind FIV) va intra, foarte curand, in sedinta de Guvern, pentru ca ... citeste toata stirea