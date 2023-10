Dupa ce a modernizat "drumul de sub munte", care porneste de la Persani si ajunge in Ucea de Sus, firma clujeana Diferit SRL a mai obtinut un contract in judetul Brasov, pentru modernizarea drumului comunal care face legatura intre satul Breaza (comuna Lisa) si Schitul Sfantul Ioan Botezatorul (Manastirea Breaza). Contractul de lucrari, in valoare de 7.419.895 lei (cu tot cu TVA) a fost semnat cu primaria comunei in 17 octombrie, iar santierul va dura 24 de luni.Drumul comunal ce urmeaza a fi ... citeste toata stirea