Firma Consal va reabilita portiunea din DJ 105, Voila-Cincu, afectata de alunecare de teren. Lucrarile costa 1,98 milioane de lei fara TVA

Lucrarile la DJ 105, Voila-Cincsor-Cincu, vor incepe in urmatoarea perioada, firma Consal SRL fiind desemnata in urma licitatiei organizate de CJ Brasov, care va semna contractul de executie. Proiectul "Reabilitare DJ 105 - Alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400", obiectiv al administratiei judetene, este finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala, valoarea estimata initial fiind de 2.306.020 lei fara TVA. Consal SRL a avut cea mai mica oferta in cadrulacestei licitatii, proiectul ... citeste toata stirea