Foto: Co-fondatori: medicul specialist Iuliu Catana, studentul la medicina Sebastian Nadasan si specialistul IT Bogdan Rad.Lansata in primavara acestui an, MedValet (www.medvalet.ro) a demonstrat in cateva luni ca este o aplicatie care are capacitatea de a simplifica accesarea intregului istoric medical al unui pacient, indiferent de specialitate. MedValet este o platforma care stocheaza digital istoricul medical al pacientilor, astfel incat acesta sa poata fi accesat integral si in timp real, ... citeste toata stirea