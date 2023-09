Fiul manelistului Nicolae Guta a fost prins drogat la volan in noaptea de sambata spre duminica, in Petrosani, au declarat surse din politie. Agentii au observat un autoturism cazut intr-un sant, iar la volan era Nicu Guta, in varsta de 31 de ani.Barbatul era agitat si incoerent, iar dupa testarea cu aparatul Drug-Test, rezultatul a fost pozitiv. Mai mult, in urma ... citeste toata stirea