Flavia Boghiu s-a retras din cursa pentru Consiliul Local Brasov

Viceprimarul Brasovului Flavia Boghiu (USR) a anuntat miercuri, 24 aprilie, ca nu va mai candida pentru un nou mandat de consilier local. Anuntul a fost facut dupa o zi de la deschiderea, la Tribunalul Brasov, a procesului in care are calitatea de inculpat, fiind acuzata de fapte de coruptie. Flavia Boghiu a facut anuntul de retragere pe retelele de socializare, printr-un mesaj in care a mentionat ca a luat aceasta decizie din motive medicale, avand in vedere ca este insarcinata si este o ... citește toată știrea