Floarea care te baga direct in spital

Se spune ca exista anumite plante care atrag banii ca un magnet, insa stiai ca exista si o planta care te poate baga in spital? Aceasta are flori albe, care emana un miros placut, si face parte din categoria plantelor medicinale datorita proprietatilor diuretice.Lacramioara (Convallaria majalis), cunoscuta in popor drept margaritar, clopotel sau iarba Sfantului Gheorghe, este planta care te poate baga in spital. Putini sunt cei care stiu ca bobitele acestei plante, care infloreste primavara, ... citește toată știrea