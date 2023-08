Batranii din satele romanesti il mai numesc si floarea raiului, semn al uimitoarei sale puteri de a vindeca orice suferinta, de a aduce linistea si starea de bine. Puterile vindecatoare daruite de natura il inscriu, fara drept de apel, in prima linie a plantelor care intaresc sistemul de protectie al organismului. Locul sau binemeritat a fost confirmat si de cercetarile biochimistilor contemporani. In urma unui experiment realizat in Marea Britanie, cercetatorii au descoperit ca principiile ... citeste toata stirea