Florile primei zile de scoala, nu tocmai legale

Prima zi de scoala este una in care afacerile vanzatorilor de flori cresc exponential. Din pacate, nu toti cei care au vandut flori pentru deschiderea anului scolar au respectat in totalitate legea, insa politistii brasoveni au facut verificari si au aplicat mai multe sanctiuni."Astfel, politistii angrenati in activitati au legitimat 23 de persoane, au verificat 22 operatori economici si au aplicat 9 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 32.000 de lei. De asemenea, pentru ... citește toată știrea