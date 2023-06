Comuna Sambata de Sus va avea propria ei sarbatoare incepand din acest an. Se va numi "Fiii satului Sambata de Sus" si se va desfasura in gradina Castelului Brancovenesc. Zilele comunei sunt programate sa aiba loc in weekend-ul 26-27 august, o perioada in care multi localnici care sunt plecati la munca in strainatate revin acasa in concediu."Am castigat o finantare de 30.000 de lei de la Consiliul Judetean Brasov pentru acest eveniment cultural. Mai cofinantam si noi cu 40.000 de lei. Vom ... citeste toata stirea