Florin Citu: "Ar trebui sa ne pregatim sa ajutam cu tot ce putem reconstructia Ucrainei"

Presedintele Senatului, Florin Citu a transmis ca Ucraina ar trebui sa primeasca tot sprijinul de care are nevoie pentru a lupta cu Rusia si a castiga razboiul.El a scris, pe Twitter, ca asteapta apropiata vizita pe care o va efectua in tara vecina, Vrea sa prezinte sprijinul poporului roman in Parlamentul ucrainean."Ar trebui sa ne pregatim sa ajutam cu tot ce putem reconstructia Ucrainei. Opriti comertul cu Rusia", a completat Citu.Presedintele ... citeste toata stirea