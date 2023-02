Florin Gherasim: ,,Adevarul despre Covid, noi efecte secundare ale serurilor experimentale"

Comitetul European de Evaluare a Riscurilor de Farmacovigilenta investigheaza o reactie adversa a vaccinurilor anti- Covid aceasta aparand atat in cazul Pfizer, dar si la Moderna si la AstraZeneca. Este vorba de miozita, o boala extrem de grava in care sistemul imunitar ataca in mod eronat tesuturile sanatoase ale organismului provocand inflamatii. Maladia nu are tratament si provoaca dureri, slabiciuni musculare precum si probleme de respiratie si inghitire. Cauza principala a aparitiei ... citeste toata stirea