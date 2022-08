Florin Gherasim, presedinte A.S.I.M.I.A Romania: ,,Au incalcat Codul de la Nurnberg. Pandemia, cea mai mare inselatorie in domeniul sanatatii"

Wayne Allyn Root, publicist American: ,,Cea mai mare inselatorie in domeniul sanatatii si musamalizare din istoria lumii, fie o crima in masa la scara larga sau amandoua"Dupa doi ani si jumatate de la asa zisa pandemie, efectele masurilor impuse oamenilor de un grup de indivizi interesat de putere si bani se vad pe toata planeta. Sunte efecte dezastruoase pe care multi specialisti le-au anuntat inca de la inceputul campaniei de vaccinare in masa. Avertizarea lor insa a fost considerata ,, ... citeste toata stirea