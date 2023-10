Din gheena istoriei comunismul iese din nou sa bantuie lumea. Nu Socialismul al carui cosmar l-am trait pe pielea noastra ci cel mai monstruos si had Totalitarism colectivist. Forumul Economic Mondial a fost intemeiat in urma cu 50 de ani, ira odata cu trecerea timpului a castigat in vizibilitate devenind una dintre cele mai importante platforme de gandire si de planificare a viitorului. Ca loc de intalnire al elitei globale, FEM strange la un loc lideri din politica si din afaceri cu cativa ... citeste toata stirea