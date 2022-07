Florin Gherasim: ,,Prima despagubire pentru un deces covid, 120.000 lire sterline". ,,Nuremberg 2", plangere pentru crime impotriva umanitatii

Sunt Florin Gherasim, membru al Asociatiei Internationale de Medicina Integrata si in aceasta calitate, atat profesional cat si uman, monitorizez ,,evenimentele" care sunt menite sa inrobeasca Romania, condusa, vremelnic, de persoane care pun mai presus de tara dorinta lor de imbogatire. Presedintele Romaniei, Klaus Iohanis Verner, care ne reprezinta in Consiliul European, a fost de acord cu votarea Regulamentului de prelungire a Certificatului Verde cu inca un an. Cu toate ca Presedintele este ... citeste toata stirea