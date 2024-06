Florin Ioani, primarul comunei Vistea, PNL: ,,In comuna imi doresc unitate si armonie, nu agreez dezbinarea"

Cod mandatar 21240015Stimati locuitori ai comunei VisteaIn 9 iunie suntem chemati cu totii sa alegem administratia locala a comunei noastre pentru urmatorii 4 ani. In comuna imi doresc armonie si unitate, nu agreez dezbinarea. Consider ca pentru orice om al locului vorbesc faptele lui si nu vorbele aruncate la intamplare. Tocmai de aceea vreau sa va prezint proiectele realizate, pe care le poate vedea oricine in satele comunei, dar si proiectele care urmeaza sa fie imlementate, fiind deja ... citește toată știrea