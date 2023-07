Aeroportul International Brasov - Ghimbav (AIBG) a fost inaugurat in 15 iunie. Deja sunt aproximativ 4000 de persoane care au calatorit prin aceasta poarta aeriana. Cert este ca, acum, Brasovul este pe harta aeroporturilor din intreaga lume.Au existat multe discutii in spatiul public pe seama timpului de functionare, de 12 ore. Despre acest lucru, dar si despre implicarea ROMATSA in functionarea Aeroportului de la Brasov a vorbit Florin Manta, directorul Directiei de Servicii de Navigatie ... citeste toata stirea