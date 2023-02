Foamea declanseaza mecanismul autofagiei

Medicii din Japonia au studiat intens modul in care foamea actioneaza asupra organismului. Acestia au scos la iveala detalii uluitoare despre aceasta conditie a organismului. Conform analizei lor, foamea declanseaza in organism autofagia, arata Doctorul Zilei. Medicii japonezi descriu procesul ca pe cel in care "organismul se mananca singur". Concret, in starea in care ajunge in punctul foamei, intins pe o durata mai lunga, acesta incepe procesul de curatare. Astfel, celulele moarte, altele ... citeste toata stirea