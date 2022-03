Focuri "de primavara" scapate de sub control. Pompierii, chemati de 8 ori, la Bod, Sanpetru, Mandra, Rupea, Mecheasa, Racos, Lunca Calnicului

Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov s-au confruntat in ultima perioada cu tot mai multe incendii de vegetatie uscata, 8 alerte de foc fiind inregistrate la 112 doar in acest sfarsit de saptamana.3 incendii au avut loc unul dupa altul, in doar 24 de ore, de joi pana vineri dimineata. "Primul incendiu a fost anuntat intre Bod si Araci, langa Drumul Judetean 103, iar celelalte doua au fost in localitatea Sanpetru si in apropierea DN1, intre localitatile Mandra si ... citeste toata stirea