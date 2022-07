Folk in biserica, la Rasnov: Mircea Baniciu, Magda Puskas, Ducu Bertzi sau Emeric Imre

Festivalul "Folk la altar", de la Rasnov revine cu o noua editie - a doua, in acelasi loc - Biserica Evanghelica din Rasnov. Evenimentele se vora desfasura in perioada 27-30 iulie."De aceasta data, ne-am propus sa continuam periplul pionierilor cu cateva nume importante ale celor veniti din urma. Asadar, de la Generatia Generica la saptezecistii si optzecistii Generatiei Urmatoare. Ca si la editia precedenta, nu vor lipsi momentele *In memoriam* (din pacate, cativa dintre artistii pe care ... citeste toata stirea