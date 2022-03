Fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apa, in mai multe localitati din judetul Brasov

Comisia Europeana a aprobat contributia sa financiara la "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetele Sibiu si Brasov", selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta vineri, ca un proiect care vizeaza dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov a fost aprobat de Comisia Europeana, relateaza News.ro.Valoarea totala a proiectului depaseste 84 ... citeste toata stirea