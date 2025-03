"Formula zbierata *Ba!*", boala de TikTok, leac tot pe TikTok. Cum incepe ministrul Educatiei combaterea pseudostiintei si a manipularilor in scoli

Ministerul Educatiei anunta ca va colabora cu CNA si TikTok pentru a combate "pseudostiinta si manipularea". Daniel David, ministrul de resort, a semnat un parteneriat cu Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru un Ghid privind Combaterea Continutului Ilegal in Online."Va fi diseminat si discutat in cadrul scolilor/universitatilor din tara. Astfel, ii incurajam pe decidentii din educatie-cercetare sa popularizeze acest ghid in grupurile elevilor/studentilor, apartinatorilor acestora ... citește toată știrea