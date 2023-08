Fortele Navale Romane au transmis ca nu exista mine marine in deriva dupa verificarile de pe litoralul romanesc.Statul Major al Fortelor Navale a anuntat, luni seara, dupa cercetarea spatiului maritim din proximitatea litoralului romanesc, ca nu au fost identificate mine marine aflate in deriva.Conform unui comunicat de presa al SMFN, Fortele Navele Romane au executat misiuni de cercetare a spatiului maritim din proximitatea litoralului romanesc in urma informarii primite, in jurul orei 10, ... citeste toata stirea